L’università di Perugia ha nominato direttore generale un avvocato con esperienza istituzionale. La nomina segue le dimissioni della precedente responsabile e segna l’avvio di una nuova fase nella gestione amministrativa dell’ateneo. La figura scelta dovrà guidare l’organizzazione e coordinare le attività interne dell’istituzione. La decisione è stata presa dagli organi di governo dell’università, che hanno ufficializzato la nomina del nuovo dirigente.

Gli organi di governo dell’Università degli Studi di Perugia hanno nominato l’avvocata Andrea Catizone nuova Direttrice Generale. Succede ad Anna Vivolo e guiderà la macchina amministrativa dell’Ateneo L’Università degli Studi di Perugia apre una nuova fase della propria governance amministrativa. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno nominato l’avvocata Andrea Catizone nuova Direttrice Generale dell’Ateneo, affidandole il compito di guidare la struttura amministrativa in un momento cruciale per lo sviluppo dell’istituzione universitaria. Catizone arriva a Perugia con un curriculum di alto profilo maturato nelle istituzioni nazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - L’Università di Perugia affida la Direzione Generale ad Andrea Catizone: esperienza istituzionale e visione per il futuro dell’Ateneo

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