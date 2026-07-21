Lucumì Juve | da Bologna aprono alla cessione ma c’è il forte inserimento di un club inglese

Da Bologna si apre alla cessione di Lucumì, ma il club inglese dello United ha presentato un’offerta forte. La trattativa tra le parti è in corso, mentre la Juventus valuta le proposte ricevute. Nessuna decisione è ancora stata presa. La volontà del club di Bologna è di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte. La trattativa resta aperta e in fase di definizione.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Lucumì è ancora tutto da scrivere. Da Bologna aprono alla cessione, ma ora la Juve deve fare i conti con l’inserimento dello United. In casa rossoblù il calciomercato entra nel vivo e i riflettori sono tutti puntati sulla gestione dei pezzi pregiati della rosa. Durante un recente incontro con la stampa, l’amministratore delegato del club emiliano, Claudio Fenucci, ha tracciato il quadro delle strategie societarie, soffermandosi in modo particolare sulle dinamiche legate alla difesa e alle trattative in corso per la prossima stagione. Tra i nodi più delicati da sciogliere c’è senza dubbio il futuro del centrale colombiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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