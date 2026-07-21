L’Oviedo ha già l’atteso ‘9’ Chris Ramos e cede Rahim all’Italia

Notizia in breve

Il Real Oviedo ha annunciato l’arrivo di Chris Ramos, ora ufficialmente un nuovo giocatore della squadra. Il trasferimento si è concluso con un accordo con la Botafogo e il contratto è valido fino a giugno 2027. Nel frattempo, Rahim ha lasciato il club e si è trasferito in Italia. Ramos ha già iniziato ad allenarsi con il nuovo team.