L’Oviedo ha già l’atteso ‘9’ Chris Ramos e cede Rahim all’Italia
Il Real Oviedo ha annunciato l’arrivo di Chris Ramos, ora ufficialmente un nuovo giocatore della squadra. Il trasferimento si è concluso con un accordo con la Botafogo e il contratto è valido fino a giugno 2027. Nel frattempo, Rahim ha lasciato il club e si è trasferito in Italia. Ramos ha già iniziato ad allenarsi con il nuovo team.
2026-07-20 19:29:00 Calcio italiano: Il Real Oviedo ha ufficializzato l’incorporazione di Chris Ramos che diventa il nuovo giocatore azzurro dopo l’accordo raggiunto con la Botafogo per l’incorporazione come trasferito fino a giugno 2027. D’altra parte, Il club di Carbayón ha ceduto Rahim Alhassane per 3,5 milioni al Bologna italiano. L’attaccante del Cadice, 28 anni ed ex Cadice ritorna nel calcio spagnolo dopo una stagione in Brasile e rafforzerà la trama offensiva della squadra di Julián Calero, anche se si unirà alla dinamica del gruppo solo ai primi giorni di agosto e verrà presentato successivamente dal club. Formatosi nel CE Mercade e il San Fernando Chris Ramos ha fatto il salto nel calcio professionistico con il Il vero Valladolid prima di passare Atletico Siviglia, Badajoz e Lugo dove ha segnato 17 gol in Seconda Divisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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