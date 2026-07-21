Lorenzo è pronto a rimettersi a disposizione di mister Clementi | Partire da un gruppo forte e coeso è fondamentale qui sto bene Braconi punta sulla Vigor | Ha creduto in me

Notizia in breve

A Senigallia, Lorenzo Braconi si prepara a tornare in squadra, dichiarando di sentirsi bene e di voler partire da un gruppo forte e coeso. Braconi ha già avuto esperienze in quarta serie, mentre altri talenti come Kerjota, Sheffer, Kone e Novelli hanno raggiunto il professionismo o piazze di rilievo. Braconi ha espresso gratitudine alla Vigor, sottolineando che la società ha creduto in lui.