Lorenzo è pronto a rimettersi a disposizione di mister Clementi | Partire da un gruppo forte e coeso è fondamentale qui sto bene Braconi punta sulla Vigor | Ha creduto in me
A Senigallia, Lorenzo Braconi si prepara a tornare in squadra, dichiarando di sentirsi bene e di voler partire da un gruppo forte e coeso. Braconi ha già avuto esperienze in quarta serie, mentre altri talenti come Kerjota, Sheffer, Kone e Novelli hanno raggiunto il professionismo o piazze di rilievo. Braconi ha espresso gratitudine alla Vigor, sottolineando che la società ha creduto in lui.
A Senigallia, negli ultimi anni, vari talenti hanno spiccato il volo verso il professionismo o piazze di prestigio: Kerjota, Sheffer, Kone, Novelli. Altri invece hanno trovato la definitiva consacrazione in quarta serie: Lorenzo Braconi ad esempio, pronto a rimettersi a disposizione di mister Clementi. "Le aspettative sono alte, credo sia normale dopo l’ultima, ottima, stagione - spiega Lorenzo Braconi -. Partire con entusiasmo è fondamentale, inoltre questa Vigor potrà contare ancora una volta su un gruppo solido, sano, composto da ottimi ragazzi che sanno sacrificarsi per il bene della squadra". Inutile negarlo, Braconi era uno dei "pezzi pregiati" del mercato vigorino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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