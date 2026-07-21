Lo smalto bianco è il colore più scelto per mani e piedi durante l'estate, rappresentando un must-have stagionale. È apprezzato sia per le manicure minimal che per le pedicure. Questo colore, che si distingue per la sua semplicità e eleganza, si è affermato come un classico intramontabile, mantenendo popolarità anno dopo anno. La sua presenza nelle tendenze estive non mostra segni di decadimento, confermandosi come una scelta sempre attuale.

Il colore preferito per le unghie in estate? Indiscutibilmente total white. Lo smalto bianco, protagonista di manicure minimal (ma anche di pedicure ) è diventato un classico della stagione estiva. Basta guardarsi intorno in spiaggia o in città per accorgersi come sia il più richiesto nei saloni. Parliamo del bianco gesso, ma ovviamente è apprezzatissimo anche in tutte le sue declinazioni: nuance lattiginose, versioni glazed e nail art minimal. Verrebbe da pensare che sia solo una questione di abbronzatura. In parte è vero: il bianco crea contrasto con la pelle dorata e fa sembrare l’incarnato ancora più luminoso. Ma questa non è l’unica ragione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lo smalto bianco è il protagonista dell'estate, soprattutto su mani e piedi. Scoprite le sue origini e perché continua a essere un classico intramontabile

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