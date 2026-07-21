Pisa, 21 luglio 2026 – Da anni ha scelto Calci come il suo "buen retiro" immerso nella natura, dove vive con la compagna e la figlia ventiduenne. Lo scrittore albanese Fatos Lubonja, classe 1951, ex prigioniero politico nelle carceri del regime di Enver Hoxha e vincitore del prestigioso Premio Moravia nel 2002, oggi è tra i volti di spicco della "Rivoluzione dei fenicotteri". Ogni sera migliaia di albanesi scendono in strada a Tirana per protestare contro il progetto immobiliare legato a Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e genero del presidente statunitense, di costruire un resort di lusso da 1,4 miliardi di dollari tra l’isola di Sazan, ex base militare nello Stretto di Otranto vicina al gasdotto Tap, e il paesaggio protetto di Vjose-Narte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo scrittore albanese Lubonja tra i volti della ‘rivoluzione dei fenicotteri’

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