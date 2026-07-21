Tra pochi minuti si svolge la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro che segna l’ultima prova del percorso. La partenza è prevista poco dopo le 13, con la classifica generale che potrebbe subire variazioni. La startlist completa e gli aggiornamenti sulla corsa sono disponibili online. La tappa si svolge su un percorso di circa 30 chilometri, con le squadre pronte a schierare i loro migliori specialisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 12.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa del Tour de France 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale e benvenuti alla sedicesima tappa del Tour de France 2026, prova contro il tempo che dà il via alla terza settimana della Grand Boucle. Il percorso della cronometro misura 26.1 km, con partenza da Évian-les-Bains ed arrivo a Thonon-les-Bains. La prova inizierà immediatamente con il GPM della Côte de Larringes (9.7 km al 4.3% medio), dalla cima ci saranno ancora 1500 metri a salire prima della discesa di 6 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: pochi minuti al via della cronometro

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Tour de France 2026 Stage 15 Highlights

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