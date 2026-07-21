Lissone 93enne lascia l' eredità a una comunità monastica I nipoti presentano un altro testamento ma è falso | gli atti in Procura

Notizia in breve

A Lissone, un'anziana di 93 anni ha lasciato un testamento a favore di una comunità monastica. Sei anni dopo, uno dei nipoti ha scoperto un secondo documento che le avrebbe lasciato tutto il patrimonio, ma si è rivelato falso. La procura ha avviato un’indagine per verificare l’autenticità degli atti e accertare eventuali responsabilità. La prima versione del testamento è stata depositata presso un notaio, mentre il secondo documento è stato consegnato alle autorità.