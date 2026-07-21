Lissone 93enne lascia l' eredità a una comunità monastica I nipoti presentano un altro testamento ma è falso | gli atti in Procura
A Lissone, un'anziana di 93 anni ha lasciato un testamento a favore di una comunità monastica. Sei anni dopo, uno dei nipoti ha scoperto un secondo documento che le avrebbe lasciato tutto il patrimonio, ma si è rivelato falso. La procura ha avviato un’indagine per verificare l’autenticità degli atti e accertare eventuali responsabilità. La prima versione del testamento è stata depositata presso un notaio, mentre il secondo documento è stato consegnato alle autorità.
Lissone (Monza e Brianza), 21 Luglio 2026 - Il testamento a favore di una comunità monastica e il colpo di scena di un altro documento scritto 6 anni dopo dall'anziana e trovato da uno dei nipoti, a cui lasciava tutto il patrimonio, ma risultato non autentico. La guerra a colpi di carte bollate per l'eredità di una 93enne brianzola è finita addirittura alla Procura di Monza. L’eredità. Erano una casa e obbligazioni in banca per mezzo milione di euro la posta in gioco della saga su cui ha dovuto fare luce il Tribunale di Monza in una causa civile intentata dalla comunità monastica SS. Trinità di Dumenza in provincia di Varese. Il primo testamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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