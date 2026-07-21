Licenza ADM e casinò online | il ruolo della regolamentazione nella sicurezza del gioco digitale

Da laprimapagina.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità italiane richiedono che i casinò online operino esclusivamente con licenza ADM. Questa regolamentazione mira a garantire la sicurezza e la legalità delle piattaforme di gioco digitale. Solo i casinò autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono offrire servizi di gioco online nel paese. La licenza è necessaria per rispettare le norme sul gioco responsabile e sulla protezione dei giocatori. La presenza di una licenza valida è un requisito obbligatorio per operare legalmente nel settore del gambling digitale.

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In un sistema complesso come quello del gambling online è cruciale per gli addetti a lavori e per gli utenti italiani operare esclusivamente nello spettro dei casinò regolarmente autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il rilascio della licenza è la garanzia di ambienti virtuali di gioco sicuri, legali e controllati, non esposti a minacce di frodi e problematiche legali. I casinò con licenza ADM offrono una solida protezione per i giocatori, l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli innalza gli standard di sicurezza, abbatte i rischi per gli utenti e consente ai bookmaker di offrire legalmente giochi con vincite in denaro sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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