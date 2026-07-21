Al salone di Farnborough, Leonardo e Baykar hanno annunciato che la loro joint venture, Lba Systems, è ora pienamente operativa. La collaborazione tra le due aziende riguarda il settore dei droni e rappresenta il primo player europeo-turco in questo campo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle attività o sui prodotti specifici della società. La notizia segna l’inizio di una nuova fase per le aziende coinvolte nel settore aerospaziale e della difesa.

Al sole internazionale di Farnborough, Leonardo e Baykar hanno annunciato che la joint venture Lba Systems ha finalmente raggiunto la piena operatività. Dopo mesi di trattative e autorizzazioni, le due aziende hanno ottenuto le necessarie certificazioni e nominato i vertici della nuova società, che avrà sede legale e operativa in Italia e sarà partecipata al 50% da ciascun partner. Nasce così un nuovo (e inedito) player euro-turco nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto. Gli elementi principali della joint venture. La joint venture permetterà di combinare competenze complementari lungo l’intera catena del valore degli Uncrewed Air System (Uas), dalla progettazione allo sviluppo e dalla produzione alla manutenzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Leonardo-Baykar, è nato il primo player euro-turco nel campo dei droni

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