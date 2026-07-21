Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 21 luglio

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 21 luglio 2026 Ariete La quarta fase lunare della nostra estate, primo quarto in Bilancia alle ore 11, conclude anche il mese del Cancro, domani sarete già in una nuova situazione astrale che vi porterà una combinazione eccezionale di Giove con il Sole in Leone. Mai perdere il controllo delle cose che riguardano il lavoro e gli affari, perché alcuni transiti molto impegnativi sono previsti anche in famiglia. Dovete mostrarvi tolleranti in casa, fate invece rumore nelle collaborazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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OROSCOPO DEL MESE: LUGLIO 2026

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