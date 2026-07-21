Terapie avanzate e pazienti che arrivano da diverse regioni per farsi curare dalla Neurologia dell’ospedale Infermi. "Possiamo utilizzare tutte le principali classi di farmaci disponibili, comprese le più recenti terapie biologiche e gli anticorpi monoclonali, trattamenti fino a pochi anni fa riservati prevalentemente ai grandi centri di terzo livello". A fare il punto sul reparto è Claudio Callegarini, direttore della Neurologia riminese alla vigilia della Giornata nazionale della Neurologia che si terrà domani. Dottor Callegarini quanto è cresciuta la Neurologia a Rimini? "Siamo partiti da una realtà prevalentemente ambulatoriale per arrivare a un vero reparto di Neurologia, con posti letto dedicati e un’assistenza neurologica garantita 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le sfide di Neurologia. Assistenza 24 ore su 24: "Tanti i pazienti da fuori. Servono più posti letto"

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