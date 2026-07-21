Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le indagini sulla morte di Fakir a Bologna sono ancora in corso, con gli inquirenti che stanno esaminando i dettagli dell’incidente. Nel frattempo, si discute molto sulla legittima difesa, con opinioni divise tra chi sostiene la sua applicazione e chi mette in dubbio le sue modalità. La questione resta al centro del dibattito pubblico, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le indagini sulla morte di Fakir a Bologna, il nuovo primo ministro del Regno Unito, e ancora le discussioni sulla legittima difesa Per quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Bologna durante il fermo da parte della polizia che lo teneva immobilizzato a terra, per le quali sono sotto inchiesta due poliziotti e quattro operatori del 118 che hanno potuto avvalersi del cosiddetto “scudo penale” introdotto dal governo lo scorso febbraio con un “decreto sicurezza”, e alla manifestazione di ieri sera a Bologna per chiedere giustizia per la morte di Fakir, al termine della quale ci sono stati brevi scontri fra una parte dei manifestanti e la polizia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

le prime pagine di oggi
© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le prime pagine di oggi

Video Le prime pagine di oggi

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 luglio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di venerdì 17 luglio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 luglio: la rassegna stampa.

le prime pagine diLe prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 20 luglioLe prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 20 luglio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i princi ... msn.com

le prime pagine diLe prime pagine dei quotidiani sportivi – 20 luglio 2026Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web