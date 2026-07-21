le prime pagine di oggi

Le indagini sulla morte di Fakir a Bologna sono ancora in corso, con gli inquirenti che stanno esaminando i dettagli dell’incidente. Nel frattempo, si discute molto sulla legittima difesa, con opinioni divise tra chi sostiene la sua applicazione e chi mette in dubbio le sue modalità. La questione resta al centro del dibattito pubblico, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle indagini.

Le indagini sulla morte di Fakir a Bologna, il nuovo primo ministro del Regno Unito, e ancora le discussioni sulla legittima difesa Per quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Bologna durante il fermo da parte della polizia che lo teneva immobilizzato a terra, per le quali sono sotto inchiesta due poliziotti e quattro operatori del 118 che hanno potuto avvalersi del cosiddetto “scudo penale” introdotto dal governo lo scorso febbraio con un “decreto sicurezza”, e alla manifestazione di ieri sera a Bologna per chiedere giustizia per la morte di Fakir, al termine della quale ci sono stati brevi scontri fra una parte dei manifestanti e la polizia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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