Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 21 luglio 2026

Notizia in breve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 21 luglio 2026, sono state pubblicate e sono disponibili in edicola. Tra i giornali presenti ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Ogni mattina vengono vendute decine di migliaia di copie, ma già dalla sera precedente si può consultare un’anteprima dei principali contenuti.