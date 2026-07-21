Le meduse dormono quanto noi e fanno anche la pennichella!

Le meduse dormono circa quanto gli esseri umani e si concedono anche brevi pause di riposo. Uno studio israeliano rivela che il sonno si sia evoluto nei cnidari, come le meduse, per proteggere DNA e neuroni. Durante il riposo, le meduse riducono l’attività e si riorganizzano. La ricerca indica che il sonno si è sviluppato in queste creature marine per mantenere le funzioni cellulari e neuronali.

Uno studio israeliano suggerisce che il sonno si sia evoluto negli cnidari, note come meduse, per prendersi cura di DNA e neuroni Nell’essere umano e in altri animali dotati di cervello, come i mammiferi, il sonno è indispensabile per consolidare i ricordi delle esperienze vissute durante il giorno ed eliminare i prodotti di scarto del metabolismo dal cervello stesso, tra le altre cose. Di conseguenza non è ben chiaro come mai il sonno si sia evolutivo anche (anzi, prima) negli invertebrati, che mancano di un vero e proprio cervello e possiedono solo una semplice rete nervosa. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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