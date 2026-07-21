Un incidente si è verificato in un fiume, dove una persona è stata morso al braccio da un animale. L’episodio è avvenuto durante un tuffo in acque poco profonde, davanti a testimoni tra cui il fidanzato della vittima. La scena si è trasformata in una richiesta di aiuto immediata, dopo che la persona è stata ferita in modo grave. Non sono stati forniti dettagli sull’animale coinvolto o sulle conseguenze dell’attacco.

Doveva essere un momento semplice, trascorso nell’acqua bassa di un fiume insieme alle persone care. In pochi istanti, però, l’atmosfera di una giornata all’aperto è stata spezzata da un’aggressione improvvisa e da una richiesta d’aiuto disperata. Tra le voci concitate, il tentativo di raggiungere la riva e l’arrivo dei soccorsi, il quadro è apparso fin da subito gravissimo. La donna ferita è stata affidata ai sanitari, ma le lesioni riportate nell’ attacco di un alligatore non le hanno lasciato scampo. Attacco di alligatore in Florida: la tragedia nel fiume. La vittima è Brittany Clark, 32 anni. La tragedia si è verificata nel fiume Econlockhatchee, in Florida, dove la donna si trovava in acqua con alcuni amici e con il fidanzato quando è stata assalita dal grande rettile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Le ha mangiato il braccio”. Il tuffo, poi la tragedia: spaventoso, sotto gli occhi del fidanzato

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“Le ha mangiato un braccio”. Il tuffo, poi la tragedia: spaventoso, sotto gli occhi del fidanzatoDurante un tuffo in un fiume, un alligatore ha aggredito una donna, mordendole un braccio.

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