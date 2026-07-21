Lazio questo è l’unico borgo in Italia con una cascata di 30 metri in pieno centro | dove si trova questa meraviglia unica in Italia

Oggi parliamo di un luogo che sembra uscito da una cartolina fantasy ma che in realtà è un borgo del Lazio, tra i più belli che ci siano: è attraversato dall’acqua, dove una cascata alta quasi 30 metri irrompe nel cuore del centro abitato. Tra palazzi storici, ponti e scorci estremamente suggestivi, il fragore dell’acqua accompagna ogni passeggiata e riesce a creare uno scenario veramente raro, decisamente unico anche in un Paese come l’Italia. Una meta sorprendente a poco più di un’ora da Roma, perfetta per una gita tra natura e storia, lontano dai percorsi turistici più scontati. LEGGI ANCHE: ‘Spazi a Colori’, Roma investe 700 mila euro sull’urbanistica tattica Isola del Liri, il borgo del Lazio dalla cascata spettacolare, costruito intorno all’acqua. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Isola del Liri: cosa vedere nel borgo con la cascata in centro!

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