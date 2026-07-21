Lazio questo è l’unico borgo in Italia con una cascata di 30 metri in pieno centro | dove si trova questa meraviglia unica in Italia
Nel centro di un borgo del Lazio si trova una cascata alta quasi 30 metri, unica in Italia, che attraversa l’abitato. Questa cascata si trova in un luogo che sembra uscito da una cartolina fantasy, rendendo il borgo tra i più belli della regione.
Oggi parliamo di un luogo che sembra uscito da una cartolina fantasy ma che in realtà è un borgo del Lazio, tra i più belli che ci siano: è attraversato dall’acqua, dove una cascata alta quasi 30 metri irrompe nel cuore del centro abitato. Tra palazzi storici, ponti e scorci estremamente suggestivi, il fragore dell’acqua accompagna ogni passeggiata e riesce a creare uno scenario veramente raro, decisamente unico anche in un Paese come l’Italia. Una meta sorprendente a poco più di un’ora da Roma, perfetta per una gita tra natura e storia, lontano dai percorsi turistici più scontati. LEGGI ANCHE: ‘Spazi a Colori’, Roma investe 700 mila euro sull’urbanistica tattica Isola del Liri, il borgo del Lazio dalla cascata spettacolare, costruito intorno all’acqua. 🔗 Leggi su Funweek.it
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Isola del Liri: cosa vedere nel borgo con la cascata in centro!
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