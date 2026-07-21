Lavoro quali sono le professioni più cercate in Italia e nel mondo | competenze AI salgono del 69%

Le offerte di lavoro che richiedono competenze nell’intelligenza artificiale sono aumentate del 69% nell’ultimo anno, trainate soprattutto dal settore tecnologico, che resta quello con la maggiore domanda di professionisti specializzati. Secondo l’AI Jobs Barometer 2026 di PwC, queste competenze garantiscono anche stipendi mediamente più alti, ma la trasformazione del mercato del lavoro solleva interrogativi sul futuro di chi rischia di restare indietro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ticino 2026: questi sono i lavori più richiesti per frontalieri

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Temi più discussi: L'AI è un problema per un giovane senza lavoro? Quali sono le mosse di SoftBank da tenere d'occhio?; Trasparenza retributiva: quali sono i nuovi obblighi per i datori di lavoro?; Le Novità Normative della Settimana dal 6 al 12 luglio 2026; L’art. 2087 c.c. e le nuove responsabilità del datore di lavoro di fronte all’intelligenza artificiale.

Q&A | A chi è rivolta la previdenza complementare e quali sono le possibilità di adesione. Informarsi è utile per tutti! Approfondisci sul Portale del Ministero: lavoro.gov.it/previdenza-com… #PnGiovanidonnelavoro @MEFOP @CNG_Italia x.com

Lauree umanistiche: quali sono le più richieste oggiIl mercato del lavoro contemporaneo valorizza l’intersezione tra la solida preparazione classica e le competenze tecniche. Piuttosto che chiedersi quale titolo garantisca un impiego, gli studenti dovr ... controcampus.it

Con invalidità al 55% a quali agevolazioni ho diritto?Premetto subito, prima di elencarle le agevolazioni che spettano con la sua percentuale di invalidità. che i 3 giorni di permesso mensile non sono riconosciuti sulla base dell’invalidità riconosciuta ... money.it