lavoro per tutti andrea assunto come cameriere

di Antonia Casini Andrea, dopo una decina di stage, ha un contratto part time di un anno. Finalmente. Lavora come cameriere a "We love pasta" ai Bagni di Nerone da lunedì 13 luglio. La firma, tanto attesa, è arrivata dopo il diploma al liceo Russoli e varie esperienze in strutture della ristorazione pisana. Andrea Barone, 32 anni con la sindrome di Down, è una delle 58 persone seguite da Aipd per il servizio di orientamento e inserimento lavorativo. "Dodici i contratti a tempo indeterminato stipulati – spiega la responsabile, Alessandra Testi – 6 determinato. Cinque i tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo, gli altri sono di tipo socio terapeutico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Andrea meritava di essere arrestato e di finire in carcere a scontare la sua condanna, come Giuseppe Mazzarino. A partire da mia madre, tutti noi familiari siamo i primi ad essere molto arrabbiati, soprattutto per il dolore che ci ha lasciato. Però si meritava un x.com