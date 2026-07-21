Lavoro per tutti Andrea assunto come cameriere

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Antonia Casini Andrea, dopo una decina di stage, ha un contratto part time di un anno. Finalmente. Lavora come cameriere a "We love pasta" ai Bagni di Nerone da lunedì 13 luglio. La firma, tanto attesa, è arrivata dopo il diploma al liceo Russoli e varie esperienze in strutture della ristorazione pisana. Andrea Barone, 32 anni con la sindrome di Down, è una delle 58 persone seguite da Aipd per il servizio di orientamento e inserimento lavorativo. "Dodici i contratti a tempo indeterminato stipulati – spiega la responsabile, Alessandra Testi – 6 determinato. Cinque i tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo, gli altri sono di tipo socio terapeutico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavoro per tutti andrea assunto come cameriere
© Lanazione.it - Lavoro per tutti. Andrea assunto come cameriere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

¡Fue a una entrevista de diseño y terminó como la esposa por contrato del frío CEO!

Video ¡Fue a una entrevista de diseño y terminó como la esposa por contrato del frío CEO!

Notizie e thread social correlati

Dal cocktail al red carpet: l’attore che non molla il lavoro da cameriereUn attore continua a lavorare come cameriere nel West Village nonostante abbia raggiunto il successo nel cinema e partecipi a eventi sul red carpet.

Stuccatore, manovale, educatore e cameriere tra le 147 offerte di lavoro a Bergamo e provinciaIl 15 giugno, nelle 10 sedi dei centri per l’impiego di Bergamo e provincia sono state segnalate 147 offerte di lavoro.

Argomenti più discussi: Lavoro per tutti. Andrea assunto come cameriere; Consiglio comunale: avanti con il nido di Torraccia, pronto a inaugurare a settembre, e con il Centro per l’autismo; Oltre il degrado. Tutti al lavoro per ripulire Barriera di Milano; La Calabria inquieta di Andrea Esposito.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web