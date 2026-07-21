Marisa Laurito, capsule o caffè fatto secondo tradizione? «Io sono una tradizionalista. Ovunque mi trovi continuo a fare il caffè con la napoletana oppure con la moka. Tutti mi dicono che quello in capsule è ottimo, ma il punto non è solo il gusto». E allora cos’è? «È il piacere del gesto. Alzarmi la mattina, mettere su il caffè, aspettare che salga e, nel frattempo, leggere un libro o il giornale. Cinque minuti che mi appartengono. Se li togli, non cambia solo il caffè, ma il risveglio». Ma il caffè è davvero diverso? «Per me sì. Mi piace scegliere ogni volta la miscela, dosarla e ottenere un gusto più ricco, più pieno, più profumato. Più vivo». 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Laurito: “La moka rito del mattino”

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