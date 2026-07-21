Le aziende sono invitate a indennizzare i rider, spesso stranieri, coinvolti in situazioni di sfruttamento. La costruzione di un rapporto di fiducia tra le parti è considerata essenziale per contrastare il caporalato e sostenere chi cerca di uscire da condizioni di schiavitù.

Per portare avanti un percorso è fondamentale "costruire un rapporto di fiducia" con persone, spesso straniere, che stanno affrontando la battaglia per uscire da situazioni di sfruttamento e schiavitù. L’obiettivo dell’assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano Lamberto Bertolé è potenziare i servizi e gli interventi contro la piaga del caporalato. Progetti come Derive e Approdi, portato avanti dall’amministrazione e da alcuni enti partner con l’obiettivo di intercettare, supportare e accogliere le persone vittime di tratta: copre il territorio della Città metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza, Sondrio, Como e Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’alleanza contro il caporalato: "Fondamentale costruire fiducia. I rider? Le aziende li indennizzino"

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