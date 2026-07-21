La Sfida della Verità nell' Era della Disinformazione | Un Approfondimento con Virginia Padovese su ' Tech Talks'

??Un tempo era il falso a dover sembrare vero. Oggi è il vero a dover dimostrare di esserlo. È questo il paradosso della nuova era della disinformazione: in un mondo in cui immagini, video e notizie possono essere creati o manipolati con l’intelligenza artificiale, la fiducia è diventata la risorsa più difficile da difendere.???Nella nuova puntata di “Tech Talks”, il vodcast di QN – Quotidiano Nazionale dedicato alla tecnologia, affrontiamo una delle sfide più urgenti del nostro tempo con Virginia Padovese, Managing Editor e Senior Vice President Partnership per Europa, Australia e Nuova Zelanda di NewsGuard, l’organizzazione che dal 2018 analizza l’affidabilità delle fonti di informazione online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La Sfida della Verità nell'Era della Disinformazione: Un Approfondimento con Virginia Padovese su

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