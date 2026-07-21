"Un foglio bianco ca' nun vec' l'ora ‘e culura". Desiderio di vivere con leggerezza. Come una scoperta che si rinnova. Con la sua nuova «So' nato ajere» Valerio Piccolo si racconta attraverso uno dei tratti distintivi del suo carattere, proseguendo il percorso iniziato 2 anni fa con «E si' arrivata pure tu», l'unica canzone originale inserita nella colonna sonora di «Pathenope» di Paolo Sorrentino per cui il cantautore casertano ha ricevuto una nomination ai Nastri d'Argento. In quel brano Valerio Piccolo cantava per la prima volta in napoletano, una lingua che per lui è madre e origine e che l'ha portato a scrivere con sguardo introspettivo e autobiografico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La rinascita della melodia nelle canzoni di Valerio Piccolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Musica e salute mentale: canzoni che parlano di fragilità, abisso e rinascitaLa musica ha da sempre un legame forte con le emozioni e i sentimenti delle persone.

Riccione città della musica. Canzoni per una lunga estate . I big nelle piazze e in spiaggiaL’estate a Riccione vedrà numerosi artisti italiani e stranieri esibirsi in piazze e sulla spiaggia.