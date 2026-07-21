La Promessa anticipazioni 22 luglio | Vera affronta Lope e mette a rischio il loro amore

Da movieplayer.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vera non accetta più le continue ingerenze di Lope e decide di affrontarlo apertamente. Intanto, Pia vuole riportare Diego a Palazzo, mentre Petra peggiora e Curro continua a soffrire per la lontananza da Angela. Nelle nuove anticipazioni de La Promessa in onda il 22 luglio alle 19:40 su Rete 4, Vera si trova a fare i conti con un atteggiamento di Lope che non riesce più a sopportare. Dopo aver ritrovato suo fratello Federico, la ragazza decide di affrontare il fidanzato, ma il confronto rischia di avere conseguenze pesanti sulla loro relazione. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il Barone de Valladares colpisce Catalina usando la stampa: sui giornali appare un articolo che la indica come istigatrice delle sommosse contadine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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