La Lega Calcio ha già dato l’indirizzo per ripristinare la multiproprietà | la confessione di Lotito fresco patron della Reggina

Il patron della Reggina, ora anche proprietario della Lazio, ha dichiarato che la Lega Calcio ha già indicato la strada per ripristinare la multiproprietà. La conferma arriva dopo settimane di indiscrezioni e anticipazioni da parte di un quotidiano. Lotito ha spiegato che l’indirizzo della Lega è chiaro, senza fornire dettagli aggiuntivi. La decisione riguarda il ritorno a una situazione di multiproprietà tra club di diverse categorie.

“La Lega Calcio ha già dato l’indirizzo per ripristinare la multiproprietà ”. Claudio Lotito esce allo scoperto: adesso il patron della Lazio, fresco proprietario anche della Reggina in Serie D, conferma ciò che Il Fatto aveva svelato qualche settimana fa in anteprima. C’è un piano concreto per far sì che le società di Serie A possano avere squadre satellite nelle categorie minori. La rivelazione è avvenuta nella conferenza di presentazione della nuova stagione dei calabresi. Non è proprio una voce dal sen fuggita, perché le parole di Lotito sono dette in piena coscienza e convinzione. La questione sembrava finalmente archiviata, con... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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