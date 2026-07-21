La Juventus sta considerando l'acquisto di Tomori per rinforzare la difesa in caso di partenza di Bremer. Durante questa stagione con il Milan, Tomori ha disputato 37 partite in tutte le competizioni, segnando 2 gol. È stato impiegato per circa 3.200 minuti, con una media di 0,05 gol a partita. La sua presenza in campo e le prestazioni difensive sono state valutate positivamente, sostenendo l'interesse della Juventus.

di Francesco Spagnolo La Juve valuta il profilo di Tomori per rinforzare la difesa in caso di addio di Bremer. E i numeri vanno sicuramente in favore del difensore inglese. Il calciomercato entra nel vivo e uno dei nomi più caldi per rinforzare la retroguardia della Juventus è quello di Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha dimostrato di essere un elemento fondamentale della retroguardia rossonera, attirando l’attenzione della dirigenza bianconera soprattutto se dovesse partire Bremer. Guardando nel dettaglio il rendimento recente, le statistiche nella sua ultima stagione con il Milan in Serie A testimoniano una continuità di rendimento eccezionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - La Juve ripensa a Tomori, come è andata la sua stagione con il Milan? I numeri giustificano l’interesse bianconero

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