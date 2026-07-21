La foto del combattente nazista | non è ucraino ma russo Lo dimostrano i suoi tatuaggi

Una foto di un uomo con tatuaggi nazisti, tra cui svastica, aquila del Terzo Reich e runica delle SS, sta circolando sui social. La didascalia sostiene che non si tratti di un ucraino, ma di un russo. I tatuaggi sono visibili sul petto nudo dell’uomo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull’identità o sul contesto di questa immagine.

Circola su Facebook e altri social l’immagine di un uomo a petto nudo coperto di tatuaggi con simbologia nazista (svastica, aquila del Terzo Reich, runica delle SS). Il testo che accompagna lo scatto accusa gli ucraini: «Vergogna! Questo sono gli ucraini, questi sono quelli a cui il governo manda i nostri soldi». L’uomo nell’immagine, però, non è ucraino. Sulla spalla sinistra porta tatuata la bandiera imperiale russa (nero, giallo e bianco) e non quella ucraina (blu e gialla). Infine, risulta che sia stato catturato dall’esercito ucraino nel 2024. Come viene condivisa l’immagine. Diversi utenti, tra questi Roberto Avventura, condividono l’ immagine con la seguente narrazione: «VERGOGNA! Questo sono gli ucraini, questi sono quelli a cui il governo manda i nostri soldi». 🔗 Leggi su Open.online

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La linea del fronte russa crolla: le controffensive ucraine mettono Mosca in ginocchio

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