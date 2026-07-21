Due minuti di video ripresi dall’alto in cui si vedono gli agenti della Polizia di Stato immobilizzare un uomo che si dimena e chiede aiuto. Sono le immagini delle fasi dell’arresto durante il quale è morto il 42enne Abderrahim Fakir, che milioni di persone hanno visto in rete, in molti casi facendosi bastare quei 120 secondi per esprimere un giudizio tranchant. Ma, come ha sottolineato anche la procura di Bologna, gli accertamenti «terranno conto dell’intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora diffuso in rete)». Tutto ha inizio con la segnalazione al 112 da parte dei residenti per la presenza... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La chiamata dei residenti al 112: "Venite, c’è uno che fa il pazzo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo estremo, emergenza al 112: chiamate come nel pieno Covid

Notizie e thread social correlati

Postal, arrestato 48enne dopo la chiamata al 112: attacca i CarabinieriUn uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver chiamato il 112 e aver aggredito i militari e alcune persone nelle vicinanze.

Sedicenne aggredita e violentata in strada: arrestato un 21enne dopo la chiamata di una donna al 112Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e violentato una sedicenne in strada, a seguito di una chiamata al 112 da parte di una...