Keanu Reeves e Patrick Swayze stanno navigando sul grande schermo per celebrare il 35° anniversario di Point Break. Un nuovo restauro 4k sarà rilasciato da Resurgence Media Group, Saga Arts e Fathom Entertainment. Il film sarà nelle sale il 16 e il 19 agosto. Il surfista Matt Archbold presenterà un’introduzione esclusiva prima del film. Servendo anche come doppio di surf per Swayze, Archbold ha contribuito a insegnare ai due attori principali e ad altri membri del cast come fare surf e condividerà storie dietro le quinte della produzione. Un film indimenticabile. Originariamente uscito nel 1991, il film segue “una banda di rapinatori di banche che si fanno chiamare gli ex presidenti e commettono i loro crimini indossando maschere di Reagan, Carter, Nixon e Johnson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Keanu Reeves e Patrick Swayze tornano nei cinema per il 35° anniversario di ‘Point Break’

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Keanu Reeves Remembers Patrick Swayze and POINT BREAK

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35 anni dalla premiere del film che ha definito l'azione negli anni '90. Keanu Reeves e Patrick Swayze in un capolavoro Point Break (1991). Trailer sottotitolato. reddit