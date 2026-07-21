Juventus Under 18 Piero Panzanaro è il nuovo allenatore | il comunicato ufficiale e la composizione dello staff
Piero Panzanaro è stato nominato nuovo allenatore della Juventus Under 18 e ha firmato un contratto che lo lega alla squadra fino al 2028. Il club ha ufficializzato la sua nomina tramite un comunicato. La squadra ha anche annunciato la composizione dello staff tecnico, senza fornire ulteriori dettagli.
di Francesco Spagnolo Juventus Under 18, Panzanaro è il nuovo allenatore della squadra bianconera. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 2028. I dettagli. Come anticipato nei giorni scorsi da , Piero Panzanaro è il nuovo allenatore della neonata Juventus Under 18. Il club bianconero ha deciso di affidare la squadra ad un tecnico che conosce molto bene il mondo della Vecchia Signora visto che ormai fa parte della struttura del settore giovanile dal 2014. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 2028 e avrà il compito di guidare una squadra nuova, ma che ha come obiettivo quello di provare sin da subito a lottare per traguardi importanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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