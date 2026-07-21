Il Galatasaray ha proposto un contratto di rilievo a Bremer, nel caso in cui la Juventus decida di cedere il difensore. Nel frattempo, l’attenzione di Carnevali si sposta su due possibili alternative, con una vecchia conoscenza di Massara tra le ipotesi. La trattativa sul fronte difesa resta aperta, mentre non sono ancora state confermate ufficialmente le destinazioni di eventuali trasferimenti. La situazione si muove in vista delle prossime settimane di mercato.

Una vecchia conoscenza di Massara, un vecchio pallino della Juve. E chissà che altre candidature possano aggiungersi presto alla lista di Carnevali. Dalle parti della Continassa il tema difesa continua a fare breccia nei discorsi fra Spalletti e la dirigenza, un po’ per l’esigenza di mettere dentro un mancino che possa alternarsi con Kelly (out Cabal) e soprattutto per il serio rischio di perdere Bremer, in teoria centrato sulla Juve ma da qualche tempo non più indifferente al mercato. Sulle tracce di Bremer si è mosso negli ultimi giorni il Galatasaray. Il primo affondo dei turchi non è andato a buon fine, ma la novità è che la missione non è stata conclusa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, in difesa si cambia: il Galatasaray offre a Bremer un contrattone, se parte Carnevali ha due piste

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