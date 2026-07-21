Italia a rischio siccità | si rischia un altro 2022?

Le temperature in Italia sono state superiori alla media negli ultimi mesi, specialmente nelle regioni centrali e settentrionali. Questa condizione sta influenzando la disponibilità di risorse idriche, poiché il caldo accelera l’evaporazione dell’acqua. Se le precipitazioni invernali risultano abbondanti come nel 2026, l’acqua accumulata potrebbe dissiparsi più velocemente del normale. Attualmente, si osserva una riduzione delle riserve idriche in molte aree del paese.

Gli ultimi mesi hanno visto temperature sopra la media in tutta Italia, in particolare al Centro e al Nord. Qual è l’impatto sulla disponibilità d’acqua? Più caldo significa che in caso di precipitazioni generose in inverno (come in questo 2026), queste vengono “dissipate” più rapidamente del solito. La Fondazione CIMA ha fatto il punto confrontando quello che sappiamo della situazione attuale con la “grande siccità” al Nord del 2022. In questa pagina trovate una serie di dati che arrivano dalla Fondazione CIMA e sono consultabili nell’Osservatorio Neve e siccità di Lab24, realizzato in collaborazione con l’ente di ricerca. Nella pagina sono disponibili mappe e dettagli provincia per provincia. 🔗 Leggi su Lab24.ilsole24ore.com

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Il clima in Italia nel 2025, il rapporto SNPA

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