Inizio dell’esperienza in Italia per 14 lavoratori tunisini con Fs e Piano Mattei

ROMA (ITALPRESS) – In un’iniziativa significativa, quattordici professionisti provenienti dalla Tunisia hanno avviato la loro carriera in Trenitalia, parte del Gruppo FS Italiane. Questi lavoratori hanno completato con successo un percorso di formazione professionale nel paese nordafricano, un primo successo del Piano Mattei, presentato nella cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia” presso la sede FS di Villa Patrizi a Roma. Questo progetto rappresenta un passo importante per l’integrazione e la cooperazione internazionale. Il Ruolo del Piano Mattei. Durante l’evento, i nuovi ingressi hanno ricevuto un caloroso benvenuto, con la condivisione di testimonianze da parte dei partecipanti e dei tutor aziendali coinvolti nel processo di formazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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