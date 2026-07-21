Incidente frontale fra auto e pullman di linea | sei feriti intervento di più ambulanze
Un incidente tra un pullman di linea e un’auto si è verificato ieri a Sesto Fiorentino, lungo via Caduti dei Lager Nazisti. Sei persone sono rimaste ferite e sono state soccorse da diverse ambulanze intervenute sul posto. L’incidente ha coinvolto un bus di Autolinee Toscane e una Jeep Renegade, con i soccorritori che hanno assistito i feriti e li hanno trasportati in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.
Sesto Fiorentino, 21 luglio 2026 – Paura per un incidente tra un bus di linea di Autolinee Toscane e un’auto, una Jeep Renegade. Accade a Sesto Fiorentino, in via Caduti dei Lager Nazisti. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.30 ed è stato piuttosto violento. Sei i feriti, tutti in codice giallo. L’incidente è stato frontale. La macchina è stata sbalzata a lato della strada. Immediato l’allarme dato dalla gente della zona, che ha sentito come un boato nel momento della collisione tra i due mezzi. Sono intervenute più ambulanze, coordinate dalla centrale del 118. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei medici e del supporto al 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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