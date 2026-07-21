Un incidente tra un pullman di linea e un’auto si è verificato ieri a Sesto Fiorentino, lungo via Caduti dei Lager Nazisti. Sei persone sono rimaste ferite e sono state soccorse da diverse ambulanze intervenute sul posto. L’incidente ha coinvolto un bus di Autolinee Toscane e una Jeep Renegade, con i soccorritori che hanno assistito i feriti e li hanno trasportati in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Sesto Fiorentino, 21 luglio 2026 – Paura per un incidente tra un bus di linea di Autolinee Toscane e un’auto, una Jeep Renegade. Accade a Sesto Fiorentino, in via Caduti dei Lager Nazisti. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.30 ed è stato piuttosto violento. Sei i feriti, tutti in codice giallo. L’incidente è stato frontale. La macchina è stata sbalzata a lato della strada. Immediato l’allarme dato dalla gente della zona, che ha sentito come un boato nel momento della collisione tra i due mezzi. Sono intervenute più ambulanze, coordinate dalla centrale del 118. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei medici e del supporto al 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente frontale fra auto e pullman di linea: sei feriti, intervento di più ambulanze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

News - Bus contro auto nel Veneziano. Un morto e cinque feriti, tragedia a Quarto dAltino 4/4/2026

Notizie e thread social correlati

Incidente galleria Montenegrone: frontale tra due auto e incendio, sul posto elicottero e ambulanze. Tre i feritiUn incidente frontale tra due auto si è verificato nella galleria di Montenegrone, nel territorio di Scanzorosciate.

Leggi anche: Incidente Azzano: frontale fra due auto con quattro feriti

Temi più discussi: Incidenti stradali, due morti a Cagliari. Scontro tra auto ad Andria: morto un 21enne; Frontale nel Cagliaritano tra una Fiat 500 e una Jeep, morti due giovani. Altre tre persone ferite; Scontro frontale fra due auto, 2 feriti in codice rosso; Frontale tra due auto. Quattro feriti: uno grave.

Incidente frontale fra auto e pullman di linea: sei feriti, intervento di più ambulanzeSesto Fiorentino, da capire cosa abbia provocato lo scontro. E’ la polizia municipale adesso a indagare sulla dinamica. Ripercussioni sul traffico nella zona ... msn.com

In auto sotto il nubifragio si schianta, morto nel Modenese. A Bomporto un incidente frontale. Tempesta in tutta l'Emilia-Romagna #ANSA x.com

Terribile frontale tra auto a Cesenatico: morta una donna di 35 anniQuesta mattina, poco prima dell’alba, si è verificato un terribile incidente stradale sull’Adriatica, nei pressi di Cesenatico: nello scontro tra due auto è morta una donna di 35 anni. Intorno alle or ... notizie.it