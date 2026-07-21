Nella mattina di martedì 21 luglio, sulla strada della Parrina nel territorio di Albinia, si è verificato un incidente causato dalla pioggia e dall’asfalto bagnato, conseguenza di un rapido temporale. L’incidente ha coinvolto almeno un veicolo e si sono registrati tre feriti lievi. Una vettura si è intraversata sulla carreggiata, creando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e rimuovere il veicolo coinvolto.

Orbetello (Grosseto), 21 luglio 2026 – Incidente nella prima mattina di martedì 21 luglio sulla Strada della Parrina, nel territorio di Albinia. Accade a causa anche dell’asfalto bagnato, per un rapido temporale che è passato proprio in mattinata. A essere coinvolta nell’incidente una sola auto, una monovolume che ha perso il controllo finendo per intraversarsi sulla strada e rimanendo fortemente danneggiata nella parte anteriore dopo aver colpito l’argine a lato della strada. Tre le persone che erano a bordo del mezzo, tutte rimaste ferite in modo lieve. La prima persona a prestare soccorso è stata un volontario della Croce Rossa che passava dalla zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente causa pioggia sulla strada della Parrina: tre feriti lievi e macchina intraversata

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