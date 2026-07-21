Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in Italia, con cinque elicotteri impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il fumo nero si è alzato improvvisamente, coprendo il cielo e creando una coltre soffocante. Le fiamme, spinte da raffiche di vento, hanno divorato rapidamente la vegetazione, superando ostacoli naturali e avanzando con grande rapidità. La situazione è stata definita gravissima dalle autorità sul posto.

Un fumo nero e denso ha iniziato ad alzarsi all’improvviso, trasformando il cielo del pomeriggio in una coltre accecante e soffocante. Spinte da raffiche di vento impietose, le fiamme hanno divorato rapidamente ogni metro di vegetazione incontrato sul proprio cammino, scavalcando ostacoli naturali e avanzando con una furia inarrestabile. Il crepitio sordo del legno bruciato e il calore soffocante hanno avvolto l’intero paesaggio, costringendo uomini e animali a una fuga disperata contro il tempo per mettere in salvo la propria vita e le proprie attività. In pochi minuti, un’atmosfera apparentemente tranquilla si è trasformata in uno scenario da incubo, segnato dal terrore di non riuscire a fermare la marea di fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Incendio fuori controllo in Italia, in campo 5 elicotteri: “Situazione gravissima”

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