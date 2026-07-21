Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | cosa fare dopo l’assegnazione della sede? Alcuni consigli

Dopo l’assegnazione della sede per le immissioni in ruolo 202627, i docenti devono procedere con la presa di servizio entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale. È necessario presentare la documentazione richiesta e rispettare le procedure indicate. Non ci sono ulteriori step obbligatori fino alla data di inizio dell’anno scolastico. Non sono previsti altri adempimenti immediati, se non quelli relativi alla formalizzazione dell’assunzione e alla comunicazione dell’avvio delle attività didattiche.

Sede assegnata per l'immissione in ruolo 2026: cosa deve fare adesso il docente? Facciamo chiarezza su quanto indicato dal DM 1362026. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: cosa fare dopo l’assegnazione della sede? Alcuni consigli. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026/27: Fase 1 scelta della provincia. Errori da evitare

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