Il capo furbo dell’estate è quello indossato da Belen Rodriguez che, ancora una volta, ci dà lezioni di stile (e di vita). La showgirl argentina su Instagram sta raccontando la sua rinascita, caratterizzata dall’amore per il nuovo compagno Gaetano Fidanzati e costellata da look estivi stupendi, come il vestito di jeans. Belen Rodriguez splendida su Instagram con il vestito di jeans. Dopo un periodo difficile, segnato dal crollo emotivo di fine maggio e dal ricovero in ospedale, Belen Rodriguez è tornata a sorridere ed è più bella che mai. La showgirl argentina ha ritrovato la serenità perduta grazie ai suoi affetti, da Stefano De Martino,... 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Il vestito di jeans di Belen Rodriguez è il capo furbo da usare per tutta l’estate

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