Il liceo classico Parini di Milano ha deciso di riformare il suo percorso di studi, invece di puntare a difenderlo così com’è. La scuola ha scelto di modificare l’offerta educativa, lasciando invariato il sabato libero e mantenendo la presenza dell’indirizzo classico, nonostante i numeri in calo. La decisione è arrivata dopo un dibattito interno, senza seguire le indicazioni di un’intelligenza artificiale.

Il liceo classico è in difficoltà, i numeri lo dicono senza pietà, e il preside del Parini di Milano ha scelto la strada meno comoda: non difendere la tradizione così com’è, ma riformarla. Via il sabato di lezione, dentro nuovi percorsi di geopolitica, relazioni internazionali, e un lunedì pomeriggio dedicato a dibattito, retorica, scrittura, uso critico dell’intelligenza artificiale. La mossa che colpisce di più, però, è la più semplice: restituire agli studenti un giorno libero. Non per alleggerire il carico, spiega la lettera del preside, ma per lasciare spazio allo studio autonomo, alla lettura, alle esperienze culturali, allo sport e alle amicizie. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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