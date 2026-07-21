Il ritorno di Pierpaolo Pretelli ha il sapore della semplicità | sorprende i fan

Pierpaolo Pretelli è tornato sui social dopo settimane di assenza per motivi lavorativi. Ha ripreso a condividere contenuti, iniziando con una ricetta, sorprendendo i follower. La sua presenza online si era interrotta prima della partecipazione a un reality show, e ora ha deciso di riprendere il rapporto con il pubblico attraverso nuove pubblicazioni. La ripresa delle attività sui social si è verificata senza annunci o comunicazioni ufficiali, con aggiornamenti graduali e spontanei.

Pierpaolo Pretelli riparte dai social: dopo l’Isola dei Famosi conquista i fan. una ricetta alla volta. Dopo settimane trascorse lontano dai social per motivi lavorativi, Pierpaolo Pretelli ha scelto un modo inaspettato per ritrovare il contatto con i suoi follower. Niente grandi annunci o contenuti costruiti ad arte: il suo ritorno sui social passa dalla quotidianità, con una serie di reel dedicati alla cucina che stanno incuriosendo sempre più utenti. Ogni giorno compare una nuova ricetta. Piatti semplici, preparazioni sfiziose e momenti vissuti con naturalezza stanno diventando il filo conduttore della sua nuova presenza online. Una scelta che segna una piccola svolta rispetto ai contenuti più tradizionali legati al mondo dello spettacolo e che mette in evidenza un lato diverso della sua personalità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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