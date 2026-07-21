Il profumo dell’oro verde e la cucina genuina che racconta le radici di Assisi

A Assisi, si evidenzia come il profumo dell’olio extravergine di oliva e i piatti tradizionali rappresentino le radici del territorio. Questi elementi, legati alla produzione locale, contribuiscono a definire l’identità culturale e alimentare della zona, mantenendo viva la memoria delle tradizioni più antiche.

Assisi – Il carattere più autentico di un territorio si esprime attraverso i frutti della sua terra, elementi capaci di definire l’identità di un luogo e di curare la memoria materiale delle sue radici. Al ristorante Il Frantoio, situato all’interno del palazzo nobiliare che ospita l’ hotel Fontebella, la cultura enogastronomica umbra trova il suo fulcro nell’ olio extravergine di oliva di produzione propria. Questo oro verde non rappresenta un semplice condimento, ma costituisce il fulcro di una filosofia legata ai dettami della genuinità e alla tutela del cibo sano, in perfetta adesione con i principi di Slow Food che hanno da sempre ispirato la famiglia Angeletti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHer ex called her a loser. She walks on the sea floor for pearls.

Notizie e thread social correlati

“Oro Verde del Mediterraneo”, il libro di Giuseppe Cinquegrana racconta l’anima dell’ulivo tra storia, scienza e identitàUn nuovo libro esplora l’ulivo come simbolo centrale della regione mediterranea, raccontando la sua storia, la scienza e il valore culturale.

Ring stacking: il trend gioiello che racconta chi sei (e che affonda le radici nella cultura queer)Il ring stacking, ovvero l'arte di impilare più anelli, si afferma come una pratica che oltre l’aspetto estetico permette di esprimere l’identità...