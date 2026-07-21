Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi è di 0,1773 euro al kWh. Ieri, 20 luglio, le oscillazioni sono state significative: il minimo di 0,1569 euro si è verificato alle 5, il massimo di 0,2091 euro alle 20.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 21 Luglio 2026, si attesta a 0,1773 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 20 Luglio 2026, si sono registrate forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo è stato di 0,1569 €kWh alle ore 5, mentre il massimo ha raggiunto 0,2091 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche della giornata sono state quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra le 5 e le 7), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 19 e le 22. Queste dinamiche evidenziano come la gestione dei consumi nelle fasce orarie meno costose possa incidere significativamente sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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