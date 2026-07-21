Il Paradiso abitato da diavoli di Stella Rinaldi
Il libro di Stella Rinaldi intitolato “Dal paradiso all’inferno andata e ritorno” racconta una storia vera di bullismo e sopraffazione. Pubblicato nel 2018, il testo descrive un percorso che passa dall’innocenza a situazioni di violenza e oppressione. La narrazione si concentra su eventi che coinvolgono figure diaboliche e il loro ruolo in un ambiente di prevaricazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi legali o altre conseguenze.
“Dal paradiso all’inferno andata e ritorno”, così si chiamava il libro della scrittrice Dorjstella Rinaldi (2018) che denunciava una storia (vera) improntata sul bullismo e la sopraffazione. Argomento mai curato abbastanza da istituzioni e categorie dedicate, come doversi vergognare della esistenza di un fenomeno che (come in altre) nella nostra città tocca punte di insofferenza indicibili portando addirittura a coprire il rifiuto LGBT oppure un fisico non ordinario, soprattutto nelle scuole dell’obbligo. Dorjstella Rinaldi, 14031997 nata a Napoli residente a Marcianise in provincia di Caserta. Diplomata in chitarra classica liceo musicale G.Moscati, 5 anni di studio Arpa Classica al conservatorio San Pietro a Majella, chitarra pop-rock e classica al conservatorio San Nicola Sala di Benevento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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