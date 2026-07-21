il paradiso abitato da diavoli di stella rinaldi

Notizia in breve

Il libro di Stella Rinaldi intitolato “Dal paradiso all’inferno andata e ritorno” racconta una storia vera di bullismo e sopraffazione. Pubblicato nel 2018, il testo descrive un percorso che passa dall’innocenza a situazioni di violenza e oppressione. La narrazione si concentra su eventi che coinvolgono figure diaboliche e il loro ruolo in un ambiente di prevaricazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi legali o altre conseguenze.