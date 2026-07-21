Il ministro Valditara | Valorizziamo il talento la riforma 4+2 va incontro alle imprese della Brianza

Il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che la riforma 4+2 mira a valorizzare il talento e rispondere alle esigenze delle imprese della Brianza. L’evento si è svolto a Monza nell’ambito del progetto “Connecting to the Future”, un roadshow dedicato a promuovere iniziative nel settore educativo. La riforma prevede modifiche nel sistema scolastico per favorire l’allineamento tra formazione e mercato del lavoro.

Monza – Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, protagonista a Monza per la tappa di “Connecting to the Future”, il roadshow promosso con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra ministero, scuole e sistema produttivo e presentare la riforma degli istituti tecnici e professionali, con particolare attenzione alla nuova filiera tecnologico-professionale Its Academy: 4 anni di scuola più 2 di Its. Valditara è stato ospite di Assolombarda e ha incontrato imprenditori impegnati nei percorsi con le scuole, la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Elena Centemero, e il presidente della Provincia, Luca Santambrogio. Giuseppe... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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