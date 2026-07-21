il festival musicale di valenzano symphony ospita oida

Notizia in breve

Il Festival Musicale di Valenzano Symphony ha organizzato due serate dedicate all’orchestra OIDA di Arezzo, per celebrare i dieci anni di attività. L’evento si è tenuto nel 2026 e ha coinvolto l’orchestra in un omaggio speciale. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e musicisti, senza altri dettagli sui programmi o le esibizioni. La celebrazione è stata mirata a ricordare il decennale di attività dell’orchestra.