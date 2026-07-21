Il Festival Musicale di Valenzano Symphony ospita Oida
Il Festival Musicale di Valenzano Symphony ha organizzato due serate dedicate all’orchestra OIDA di Arezzo, per celebrare i dieci anni di attività. L’evento si è tenuto nel 2026 e ha coinvolto l’orchestra in un omaggio speciale. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e musicisti, senza altri dettagli sui programmi o le esibizioni. La celebrazione è stata mirata a ricordare il decennale di attività dell’orchestra.
Arezzo, 21 luglio 2026 – Il Festival Musicale di Valenzano Symphony in questo 2026 ha voluto omaggiare OIDA, l’orchestra instabile di Arezzo, con due serate festeggiare i suoi primi dieci anni di vita e di successi. Il primo appuntamento con Oida, quello di mercoledì 22 luglio alle ore 21,15, vede protagonista nella prima parte il Quintetto di Fiati con Massimiliano Cuseri al pianoforte, in uno dei massimi capolavori cameristici di Mozart: “Quintetto KV452” per pianoforte e fiati. Wolfgang Amadeus Mozart in una celebre lettera spedita al padre Leopold il 10 aprile 1784 scrive “Considera questo quintetto il più bel lavoro che io abbia mai composto; è scritto per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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