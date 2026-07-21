Il Teatro Rossini di Pesaro è stato riaperto dopo i lavori di restauro. L’inaugurazione si è svolta ieri sera, con un concerto dell’Accademia Rossiniana, che ha segnato la riapertura del teatro. Dopo mesi di lavori, il sipario si è alzato nuovamente, riportando in uso uno dei luoghi simbolo della città. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, segnando il ritorno di un punto di riferimento culturale locale.

Riapre finalmente il Teatro Rossini e Pesaro ritrova uno dei suoi luoghi simbolo. Ieri sera, con l’inaugurazione che ha preceduto il concerto finale dell’ Accademia Rossiniana, il sipario è tornato ad alzarsi dopo mesi di lavori. L’emozione della riapertura era percepibile già all’ingresso, dove le quattro date che scandiscono i momenti chiave della storia del teatro hanno accompagnato il pubblico verso la "rinascita" del Rossini. E quando il drappo rosso è sceso svelando l’ultima, il 2026, la sala ha respirato all’unisono un sentimento di orgoglio collettivo. Ma facciamo un salto indietro. La riqualificazione del Teatro Rossini è iniziata 11 mesi fa, subito dopo il Rof 2025, quando le verifiche tecniche hanno evidenziato la necessità di consolidare gli stucchi del boccascena, dopo la caduta di un frammento di intonaco sull’orchestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il felice risveglio del Teatro Rossini. Dopo i restauri si alza il sipario

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