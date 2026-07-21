Il documento all' albo pretorio del Comune di Roma | ecco tutto quel che sappiamo

Sul sito ufficiale del Comune di Roma sono state pubblicate le pubblicazioni di matrimonio di un cantante italiano e di un’attrice statunitense. L’evento sarebbe previsto per il 15 luglio. La notizia circola dopo che le pubblicazioni sono state affisse nell’albo pretorio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui nomi o altre informazioni relative ai futuri sposi.

L e nozze tra Damiano David e Dove Cameron sono sempre più vicine. A confermarlo è un indizio decisivo scoperto nel centro della Capitale. Il 15 luglio sono infatti state affisse all’albo pretorio del Comune di Roma le pubblicazioni di matrimonio del cantante dei Måneskin e dell’attrice e cantante statunitense. La pubblicazione del documento rappresenta il passaggio ufficiale che precede il matrimonio della coppia, legata sentimentalmente dal 2023. Dopo mesi di indiscrezioni e massimo riserbo sula cerimonia, è dunque arrivato un primo elemento concreto sul futuro della coppia. Le nozze Thylane Blondeau, l’ex “bambina più bella del mondo” è... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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