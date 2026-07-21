Ibrahimovic ha annunciato di aver concluso la collaborazione con Fox Sports, affermando che si tratta della sua prima e ultima volta. Nel frattempo, i Mondiali del 2026 si sono conclusi con la vittoria della Spagna ai supplementari contro l'Argentina. La partita è stata dominata dagli spagnoli, con Ferran Torres che ha segnato il gol decisivo.

Si sono chiusi i Mondiali del 2026 con la Spagna che ha trionfato ai supplementari contro l'Argentina: decisiva la zampata di Ferran Torres in una partita totalmente dominata dagli spagnoli. Non solo il campo, si è chiusa anche l'avventura (almeno per ora) televisiva di Zlatan Ibrahimovic. promowebapp Ibrahimovic annuncia l'addio in diretta a Fox Sports. Lo svedese ha annunciato ufficialmente il suo addio al ruolo di opinionista TV. La presenza dell'ex attaccante svedese nei palinsesti americani ha destato grande interesse e attenzione, sia negli Stati Uniti sia in Europa. Durante la diretta di Fox Sports, Ibrahimovic ha preso la parola lasciando lo studio subito dopo il fischio finale dell'ultimo atto del torneo con un bel discorso: > "Ho parlato molto nell'ultimo mese e mezzo, quindi queste saranno le mie ultime parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic saluta Fox Sports: "Questa è stata la prima e l'ultima volta per me"

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