i libri scelti da internazionale

Un romanzo ambientato nel Lower East Side di New York descrive giovani alla moda, disorientati e chiusi in sé stessi. Vivono in monolocali e loft fatiscenti, con capelli tinti di colori vivaci. I protagonisti si chiedono come faranno a pagare l’affitto, mentre affrontano una vita fatta di incertezze e difficoltà quotidiane. La narrazione si concentra sulla loro condizione di giovani in cerca di stabilità in un quartiere in trasformazione.

I newyorchesi di questo romanzo sono giovani, alla moda, disorientati e ripiegati su se stessi. Vivono nel Lower East side, in monolocali e loft fatiscenti, portano ciocche di capelli tinte di colori accesi e si chiedono come riusciranno a pagare l’affitto. Julie, la narratrice di La colorista, secondo romanzo di Susan Daitch, lavora per una casa editrice di fumetti, colorando le tavole di una serie intitolata Electra, una fantasia fantascientifica incentrata su una ragazza guerriera costantemente nei guai. Per lei, “due destini, il matrimonio felice e la morte, potevano essere sfiorati ma non dovevano mai essere davvero raggiunti”, scrive Daitch. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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