Il quinto episodio della terza stagione, Unbowed and Unbent, è un capitolo teso e oscuro, meno spettacolare sul piano delle battaglie ma ricchissimo di intrighi politici e presagi inquietanti. ATTENZIONE: Questo articolo contiene spoiler sul 3X05 di HOTD. La guerra non si combatte solo con draghi e spade: ad Approdo del Re il vero nemico è il sospetto. Ormund Hightower continua la sua campagna propagandistica contro Rhaenyra, e durante l’episodio viene menzionata Meria Martell, soprannominata il “Rospo Giallo”: la principessa di Dorne che, durante la Conquista di Aegon, resistette ai Targaryen e il cui popolo abbatté Rhaenys e Meraxes, una delle “tre teste di drago”; la cui morte scatenò l’ira dei fratelli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon 3×05: Il caos si insinua ad Approdo del Re

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House Of The Dragon Season 3 Episode 5 Breakdown & WTF Easter Eggs

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